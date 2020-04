Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

38,54 EUR +2,23% (06.04.2020, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

38,76 EUR +3,30% (06.04.2020, 11:47)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (06.04.2020/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Event-Veranstalters und Tickethändlers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Die Coronavirus-Pandemie habe das gesellschaftliche Leben in Deutschland und Europa faktisch zum Stillstand gebracht. Davon sei vor allem auch der Kulturbereich betroffen, der quasi auf null gesetzt worden sei. Das gelte auch für den Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS EVENTIM.Vor gut einem Jahr hätten sich die Experten CTS EVENTIM an dieser Stelle angeschaut und dem Unternehmen angesichts wichtiger Wachstumsthemen bzw. -erwartungen eine starke Zukunft prognostiziert. Wie erwartet, habe das vergangene Jahr dann auch mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen. Mit einem Umsatzwachstum um gut 16% auf 1,44 Mrd. Euro und einem Gewinn je Aktie von 1,38 Euro (+12%) habe CTS EVENTIM dabei noch die Analystenprognosen übertroffen.Das sei mit Blick auf die aktuelle Situation aber Schnee von gestern. Statt eines weiteren Wachstums erwarte CTS nun bei Umsatz und Ergebnis einen Rückgang im jeweils einstelligen Prozentbereich. Dennoch: Entgegen vieler negativer Stimmen zeige sich CTS überraschend optimistisch. Was schon wundere, denn die angepasste Prognose solle noch nicht die Corona-Folgen beinhalten, weil diese momentan noch nicht quantifizierbar seien.Nach dem Kurssturz inklusive Zwischenerholung sei die CTS EVENTIM-Aktie wieder auf dem Niveau von vor einem Jahr angelangt. Das rechtfertigt erst einmal eine "halten"-Empfehlung, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Die weiteren Perspektiven dürften davon abhängen, wie lange die Restriktionen für Großveranstaltungen aufrechterhalten würden. Sobald es zu Lockerungen komme, könnte CTS schnell wieder zum Favoriten avancieren, denn die Aktie sei mit einem 2019er "Vorkrisen-KGV" von 27 im historischen Maßstab fast schon günstig. Vorerst sei aber noch Geduld gefragt. (Ausgabe 13 vom 04.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link