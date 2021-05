Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



1,40 EUR +8,53% (26.05.2021, 14:16)



KYG2588M1006



A2PEFW



PH4



CSPHF



Kurzprofil CStone Pharmaceuticals:



CStone Pharmaceuticals (ISIN: KYG2588M1006, WKN: A2PEFW, Ticker-Symbol: PH4, Nasdaq OTC-Symbol: CSPHF) ist eine in China ansässige Investment-Holding. Über seine Tochtergesellschaften ist CStone hauptsächlich in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von biopharmazeutischen Produkten tätig. Zu seinen Hauptprodukten gehören immuno-onkologische Arzneimittel und molekular zielgerichtete Medikamente. CStone führe seine Geschäfte hauptsächlich auf dem heimischen Markt durch. (26.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CStone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Biotech-Unternehmens CStone Pharmaceuticals (ISIN: KYG2588M1006, WKN: A2PEFW, Ticker-Symbol: PH4, Nasdaq OTC-Symbol: CSPHF) unter die Lupe.Geduld zahle sich aus: Seit der Vorstellung der CStone-Aktie in AKTIONÄR-Ausgabe 05/2021 glänze das Unternehmen mit einem durchweg positiven Newsflow. Jedoch habe sich dieser bis vor Kurzem nicht in steigenden Notierungen widergespiegelt. Das habe sich allerdings schlagartig geändert.In den zurückliegenden fünf Handelstagen sei die CStone-Aktie um rund 35 Prozent in die Höhe geschnellt. Neuigkeiten von fundamentaler Seite respektive von Analysten habe es dagegen keine gegeben, die als Grund für die Rally auszumachen seien.Am letzten Donnerstag (20. Mai) habe die CStone-Aktie im Tief noch bei 10,42 Hongkong-Dollar (umgerechnet 1,10 Euro) notiert. Wenige Handelstage später habe der AKTIONÄR-Hot-Stock bei 14,34 Hongkong-Dollar (1,51 Euro) sogar ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Zuletzt habe die CStone-Aktie diese Kursregion im Mai 2019 erreicht, wenige Monate zuvor sei erst das IPO erfolgt.Der Hot-Stock habe in den letzten Tagen kräftig an Fahrt aufgenommen. Dass die CStone-Aktie in dem Tempo weiter nach oben marschiere, sei eher unwahrscheinlich. Eine charttechnische Konsolidierung scheine überfällig.Interessierte Neueinsteiger setzen den Titel daher auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten den Stopp auf 0,95 Euro nachziehen. (Analyse vom 26.05.2021)