35,20 EUR +6,67% (16.04.2019, 16:14)



39,85 USD +7,27% (16.04.2019, 16:15)



CH0334081137



A2AT0Z



1CG



CRSP



Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Aktie des Gen-Schere-Spezialisten wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und Lang & Schwarz gehandelt. (16.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) unter die Lupe.Erfreuliche News für CRISPR Therapeutics und den Partner Vertex Pharmaceuticals: FDA gewähre dem Projekt CTX001 gegen ß-Thalassämie den sog. "Fast-Track"-Status. Dabei handle es sich um einen Prozess, der die Entwicklung erleichtern und die Überprüfung von Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen mit erheblichem medizinischen Bedarf beschleunigen solle. Vorbörslich könne die CRISPR Therapeutics-Aktie vier Prozent zulegen.Bei dem betroffenen Projekt handle es sich um eine der beiden Studien, die das Schweizer Unternehmen in Kooperation mit Vertex in die klinische Phase überführt habe.Die Phase-1/2-Studie sei erst im Februar gestartet worden. Den gleichen Status habe die US-Gesundheitsbehörde bereits dem anderen CTX001-Projekt in der Klinik gegen die Sichelzellerkrankung (SCD) gewährt. Dies seien ganz klar positive Signale für CRISPR Therapeutics und Vertex.Derweil habe DER AKTIONÄR vor wenigen Wochen erneut spekulativen Investoren geraten, eine Langfrist-Position einzugehen. Ein Stopp bei 24,50 Euro ist jedoch Pflicht, so Michel Doepke von "Der Aktionär".(Analyse vom 16.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link