Nasdaq-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:

28,44 USD +10,36% (11.01.2018, 22:00)



ISIN CRISPR Therapeutics-Aktie:

CH0334081137



WKN CRISPR Therapeutics-Aktie:

A2AT0Z



Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie Deutschland:

1CG



Nasdaq-Ticker-Symbol CRISPR Therapeutics-Aktie:

CRSP



Kurzprofil CRISPR Therapeutics AG:



CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Aktie des Gen-Schere-Spezialisten wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats und Lang & Schwarz gehandelt. (12.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) unter die Lupe.Der Biotech-Titel habe im gestrigen Handel erneut ein Rekordhoch markiert und trotze damit einem Report, der einen erfolgreichen Einsatz der Gen-Schere CRISPR beim Großteil der Menschen in Frage gestellt habe. Kurios: Seit dem Verkauf einer großen Position von Celgene befinde sich die CRISPR Therapeutics-Aktie im Aufwind.Eine Kapitalerhöhung zu 22,75 Dollar und der umstrittene Report - beide Ereignisse konnten die Rally bei der CRISPR Therapeutics-Aktie bislang nicht stoppen. Doch nach 50 Prozent in einem Monat sei das Papier reif für eine Korrektur.Börsenplätze CRISPR Therapeutics-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs CRISPR Therapeutics-Aktie:24,40 EUR +6,09% (12.01.2018, 09:51)