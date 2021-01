Börsenplätze CRH-Aktie:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (21.01.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bausektor die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) zu halten.Der CRH-Konzern habe infolge der Corona-Pandemie in den ersten neun Monaten 2020 einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 3% auf USD 20,6 Mrd. verzeichnet. Dabei habe das EBITDA auf vergleichbarer Basis um 2% auf USD 3,4 Mrd. gesteigert werden können. Hieraus errechne sich eine EBITDA-Marge in Höhe von 16,6% nach 15,6%. Die Unternehmensführung erwarte für das Gesamtjahr 2020 ein EBITDA von mehr als USD 4,4 Mrd. Das Vorsteuerergebnis (Pre-Impairment) solle bei über USD 2,2 Mrd. ins Ziel kommen.Insgesamt komme die Baubranche bisher besser als viele andere Branchen durch die Corona-Pandemie, wenngleich die Firmen nach wie vor auch von den niedrigen Zinsen profitieren würden. 2021 könnten die Umsätze im Baugewerbe in Deutschland allerdings erstmals seit längerem real sinken. Die Unternehmen der Baubranche erachte Schwope weiterhin als angemessen bewertet und bestätige für den Sektor das Rating "neutral".Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft die CRH-Aktie mit dem Votum "halten" ein. Das Kursziel laute EUR 32,00. (Analyse vom 21.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "CRH plc": Keine vorhanden.