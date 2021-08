Tradegate-Aktienkurs CRH-Aktie:

45,52 EUR -0,52% (27.08.2021, 11:39)



London Stock Exchange-Aktienkurs CRH-Aktie:

38,85 GBP -0,92% (27.08.2021, 12:41)



ISIN CRH-Aktie:

IE0001827041



WKN CRH-Aktie:

864684



Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRHCF



Kurzprofil CRH plc:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (27.08.2021/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) von 44 auf 47 Euro.Das Zahlenwerk für das erste Halbjahr 2021 habe seine Erwartungen übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der dynamische Verschuldungsgrad habe sich verbessert und liege nach wie vor deutlich unter dem Unternehmensziel, was dem CRH-Management finanziellen Spielraum verschaffe. Die H1-Dividende sei erwartungsgemäß auf 0,23 USD je Aktie erhöht worden. Der Ergebnisausblick für H2 2021, der präzisiert worden sei, sei erfreulich ausgefallen. CRH sollte von den staatlichen Bauprojekten profitieren. Diermeier habe seine Prognosen nach oben revidiert. Die CRH-Aktie sei am Berichtstag (26.08.) um 4% gestiegen und habe dabei ein neues Allzeithoch bei 45,70 Euro markiert.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die CRH-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 44 auf 47 Euro angehoben. (Analyse vom 27.08.2021)Börsenplätze CRH-Aktie: