Börse Stuttgart-Aktienkurs CRH-Aktie:

29,19 EUR -1,05% (23.08.2019, 08:03)



London Stock Exchange-Aktienkurs CRH-Aktie:

2.655,00 GBp +2,00% (23.08.2019, 15:18)



ISIN CRH-Aktie:

IE0001827041



WKN CRH-Aktie:

864684



Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRHCF



Kurzprofil CRH plc:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (23.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) von 33 Euro auf 32 Euro.Das operative Zahlenwerk für H1/2019, das durch Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte sowie die Erstanwendung von IFRS 16 positiv verzerrt gewesen sei (EBITDA: +36% y/y; organisch: +5% y/y), habe sich alles in allem im Rahmen der Analystenprognosen bewegt. Die organische Umsatzdynamik habe sich in Q2 im Vergleich zum Startquartal deutlich abgeschwächt (insbesondere wegen Europa). Die H1-EBITDA-Guidance (berichtet/organisch) sei erfüllt worden. Der freie Cashflow sei negativ gewesen. Das EBITDA solle in H2 u.a. wegen des Rückenwinds von der Währungs- und Konsolidierungsseite sowie IFRS 16 gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegen. Der Konzernumbau (hin zu Upstream-Baustoffgeschäft) schreite voran (nun auch Verkauf von Distribution Europe vereinbart). Es seien weitere Aktienrückkäufe (bis zu 350 Mio. Euro bis Ende 2019) angekündigt worden. Das "Hard-Brexit"-Szenario habe an Wahrscheinlichkeit nicht verloren und die Konjunkturrisiken in den wichtigsten Märkten des CRH-Konzerns hätten sich nicht verringert.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert (u.a. EPS 2019e: 1,99 (alt: 2,05) Euro; EPS 2020e: 2,05 (alt: 2,21) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die CRH-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 23.08.2019)Börsenplätze CRH-Aktie: