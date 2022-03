XETRA-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,406 EUR -0,28% (28.03.2022, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,298 EUR -5,12% (29.03.2022, 08:00)



ISIN CO.DON-Aktie:

DE000A3E5C08



WKN CO.DON-Aktie: A3E5C0

A3E5C0



Ticker-Symbol CO.DON-Aktie: CNW

CNW



Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A3E5C08, WKN: A3E5C0, Ticker-Symbol: CNW) entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 17.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel, im März 2019 die Zulassung für die Schweiz. Am Standort Leipzig errichtete CO.DON eine der größten Anlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab für Eigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert Vorstand der Gesellschaft: Tilmann Bur. (29.03.2022/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A3E5C08, WKN: A3E5C0, Ticker-Symbol: CNW).Nach dem Abschluss einer Vertriebsvereinbarung für Großbritannien habe CO.DON gestern einen zweiten nennenswerten Vertriebserfolg binnen einer Woche vermelden können. Während in der vergangenen Woche ein zunächst über drei Jahre laufender Exklusivvertrag mit der britischen Joint Operations (UK) LLP abgeschlossen worden sei, in dem Mindestabnahmemengen des Gelenkknorpelprodukts Spherox definiert worden seien, die umsatz- wie ertragsseitig über den bisherigen Prognosen des Analysten liegen dürften, sei gestern bekannt geworden, dass Spherox nach einer positiven Kosten-Nutzenbewertung des belgischen Instituts für Kranken- und Invaliditätsversicherung (Institut national d'assurance maladie-invalidité, kurz INAMI) ab April in die Liste der erstattungsfähigen Arzneimittel in Belgien aufgenommen werde.Nach Einschätzung von Hasler erschließe sich durch den Markteintritt in Belgien für CO.DON ein Marktvolumen von etwa 60.000 Kniearthroskopien pro Jahr. Unterstelle der Analyst ferner, dass bei 0,5% der Fälle der Kniearthroskopien ein Knorpelschaden aufgedeckt werde, eine Quote, wie er sie auch für den deutschen Markt angesetzt habe, und dass 10% der Knorpelschäden für eine Behandlung mit autologen Chondrozyten-Implantaten in Frage komme, dann errechne sich ein Marktpotenzial in einer Größenordnung von rund EUR 30 Mio. Zum Vergleich: Das deutsche Marktpotenzial belaufe sich nach den Berechnungen des Analysten auf etwa EUR 96 Mio.