Ihr Fazit:



Die COVID-19-Krise mache einmal mehr deutlich, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben könnten. Man müsse deshalb die ESG-Agenda weltweit beschleunigen. Die Krise verdeutliche zudem, dass die Beachtung von ESG-Faktoren kein vages Fernziel sei, sondern etwas, das die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaften und Unternehmen unmittelbar stärke.



Man müsse jedoch erkennen, dass diese Krise wahrscheinlich viele politische Initiativen auf diesem Gebiet verzögern werde, da die Priorität der Staaten jetzt eindeutig darin bestehe, sich mit den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auseinander zu setzen.



Dennoch hätten Anleger keine Zeit zu verlieren. In einer Zeit, in der die Staaten ihren Schwerpunkt und ihre finanziellen Anstrengungen auf das Krisenmanagement ausrichten müssen, liegt es an privaten Anlegern, einzuspringen und die Lücke zu füllen, um sicherzustellen, dass ihre langfristigen Ersparnisse dazu beitragen, unsere langfristigen Ziele zu unterstützen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.



Strengere Regulierungen würden sie noch mehr dazu ermutigen, diesen Weg zu gehen. Da die Staaten nach der COVID-19-Krise bei den Bemühungen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, mit größeren finanziellen Einschränkungen konfrontiert seien, könnten sie sich in der Tat auf die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen konzentrieren, um private Anleger zur Finanzierung von ESG-Initiativen zu ermutigen.



In jeder Krise gebe es auch Chancen und für Anleger sei die COVID-19-Krise eine einzigartige Gelegenheit, ihr ESG-Engagement zu verstärken. (22.05.2020/ac/a/m)







