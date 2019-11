Börsenplätze CORESTATE-Aktie:



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) mit Sitz in Luxemburg ist ein voll integrierter Investmentmanager, der den gesamten Lebenszyklus einer Investition abdeckt. Als integraler Bestandteil seiner Anlagephilosophie co-investiert CORESTATE in der Regel über Alignment Capital in seine Produktangebote. Im Konzern bietet CORESTATE das gesamte Spektrum an Real Estate Investment Management Services wie Investment-, Fonds-, Asset-, Property- und Facility Management an. Der Kundenstamm besteht aus semi-institutionellen Investoren (vermögenden Privatinvestoren und Family Offices) sowie institutionellen Anlegern. Der wichtigste Markt des Unternehmens ist Deutschland. Hinzu kommen ausgewählte Aktivitäten in anderen europäischen Ländern wie Österreich und Spanien sowie den Benelux-Staaten. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von ca. EUR 25 Mrd. und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (13.11.2019/ac/a/nw)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer PSquared Asset Management senkt Netto-Leerverkaufsposition in CORESTATE-Aktien weiterhin spürbar:Die Hedgefonds-Manager von PSquared Asset Management AG ziehen sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) kräftig zurück.Die Leerverkäufer von PSquared Asset Management AG mit Sitz in Zürich, Schweiz, haben am 11.11.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den CORESTATE-Aktien von 2,17% auf 2,05% verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den CORESTATE-Aktien:2,30% Valiant Capital Management, L.P. (26.07.2019)2,20% Portsea Asset Management LLP (16.10.2019)2,05% PSquared Asset Management AG (11.11.2019)1,00% GLG Partners LP (02.07.2019)0,50% Muddy Waters Capital LLC (15.10.2019)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 10,94% der CORESTATE-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.