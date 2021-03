Börsenplätze CORESTATE-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

13,57 EUR -2,16% (15.03.2021, 14:59)



Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

13,66 EUR -0,22% (15.03.2021, 15:06)



ISIN CORESTATE-Aktie:

LU1296758029



WKN CORESTATE-Aktie:

A141J3



Ticker-Symbol CORESTATE-Aktie:

CCAP



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (15.03.2021/ac/a/nw)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Shortseller GSA Capital Partners LLP steigert Netto-Leerverkaufsposition in CORESTATE-Aktien:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) fort.Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 12.03.2021 seine Netto-Leerverkaufsposition in den CORESTATE-Aktien von 0,54% auf 0,60% erhöht.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den CORESTATE-Aktien:0,73% WorldQuant, LLC (09.03.2021)0,60% GSA Capital Partners LLP (12.03.2021)0,56% Citadel Advisors LLC (11.03.2021)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 3,65% der CORESTATE-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.