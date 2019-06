ISIN CONSUS Real Estate-Aktie:

Die börsennotierte CONSUS Real Estate AG (CONSUS) (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1) mit Hauptsitz in Berlin ist ein führender Entwickler von Wohnimmobilien in Deutschland.



Die Gesellschaft hält eine Mehrheitsbeteiligung am größten Immobilienentwicklungsportfolio des Landes (z.Z. EUR 4,6 Mrd.).



Der fragmentierte und bislang wenig entwickelte Markt der deutschen Immobilienentwickler wird von CONSUS als derzeit noch einzigartige Chance für Investitionsmöglichkeiten erkannt. Das darin liegende Wachstumspotenzial ist durch die demografische Entwicklung Deutschlands ersichtlich und gewährleistet.



Das CONSUS Projektportfolio fungiert bereits heute als Vorzeigeplattform für risikoreduzierte Wohnbauprojekte in neun deutschen Großstädten.



Digitalisierung und Industrialisierung stehen im Zentrum der gesamten Wertschöpfungskette und bilden zusammen mit dem Forward Sales abgeschlossener Projekte an institutionelle Investoren die leistungsstarke DNA der CONSUS.



Die Gesellschaft ergänzt die hohen Cashflows aus dem Geschäftsbereich Wohnungsbau mit einem wachsenden Portfolio ertragsstarker Gewerbeimmobilien, und setzt in beiden Geschäftssegmenten auf organisches wie anorganisches Wachstum.



Die CONSUS Real Estate AG notiert an der m: access (München) und wird auch am XETRA (Frankfurt) gehandelt. (20.06.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CONSUS Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CONSUS Real Estate AG (CONSUS) (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1).Das Unternehmen habe am Mittwoch den Bericht zum Auftaktquartal 2019 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Die Key Performance Indikatoren seien überzeugend gewesen. Die Gesamterträge seien um 36% von 87 Mio. Euro auf über 118 Mio. Euro gestiegen. Die darin enthaltenen Erträge aus dem Development-Geschäft hätten sogar um 50% von 76 Mio. Euro auf 114 Mio. Euro zugenommen. Das operative Ergebnis in Form des EBITDA pre PPA und One-Offs habe um 15% von 40,0 Mio. Euro auf 46,1 Mio. Euro zugelegt.Fast 30% des Development-Portfolios von 9,6 Mrd. Euro seien bereits durch Forward Sales Vereinbarungen veräußert (2,7 Mrd. Euro). Daneben strebe das Unternehmen einige sehr lukrative Vorverkäufe in einer Größenordnung von rund 1,8 Mrd. Euro inklusive der zugehörigen Baugenehmigungen an, was die Kapitalstruktur und das Cash Flow Profil des Konzerns verbessere. Man sei aber nicht nur auf der Verkaufsseite tätig gewesen, sondern habe auch lukrative Ankäufe für das Entwicklungsportfolio von rund 1,0 Mrd. Euro getätigt, davon würden rund 75% auf ein renommiertes Projekt in Düsseldorf entfallen.Seit der Eröffnung der SRC Research-Coverage am 25. April bei 7,25 Euro habe sich die Aktie zunächst sehr gut entwickelt und habe in weniger als einem Monat schon um rund 18% zulegen können. Die Kursentwicklung der letzten vier Wochen sei hingegen sehr lustlos gewesen, mit einem Minus von rund 16%. Dies sei allerdings im Hinblick auf die gute operative Entwicklung nicht gerechtfertigt.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "buy"-Rating für die CONSUS Real Estate-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 13 Euro. (Analyse vom 20.06.2019)