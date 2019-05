ISIN CONSUS Real Estate-Aktie:

DE000A2DA414



WKN CONSUS Real Estate-Aktie:

A2DA41



Ticker-Symbol CONSUS Real Estate-Aktie:

CC1



Kurzprofil CONSUS Real Estate AG:



Die börsennotierte CONSUS Real Estate AG (CONSUS) (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1) mit Hauptsitz in Berlin ist ein führender Entwickler von Wohnimmobilien in Deutschland.



Die Gesellschaft hält eine Mehrheitsbeteiligung am größten Immobilienentwicklungsportfolio des Landes (z.Z. EUR 4,6 Mrd.).



Der fragmentierte und bislang wenig entwickelte Markt der deutschen Immobilienentwickler wird von CONSUS als derzeit noch einzigartige Chance für Investitionsmöglichkeiten erkannt. Das darin liegende Wachstumspotenzial ist durch die demografische Entwicklung Deutschlands ersichtlich und gewährleistet.



Das CONSUS Projektportfolio fungiert bereits heute als Vorzeigeplattform für risikoreduzierte Wohnbauprojekte in neun deutschen Großstädten.



Digitalisierung und Industrialisierung stehen im Zentrum der gesamten Wertschöpfungskette und bilden zusammen mit dem Forward Sales abgeschlossener Projekte an institutionelle Investoren die leistungsstarke DNA der CONSUS.



Die Gesellschaft ergänzt die hohen Cashflows aus dem Geschäftsbereich Wohnungsbau mit einem wachsenden Portfolio ertragsstarker Gewerbeimmobilien, und setzt in beiden Geschäftssegmenten auf organisches wie anorganisches Wachstum.



Die CONSUS Real Estate AG notiert an der m: access (München) und wird auch am XETRA (Frankfurt) gehandelt. (22.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CONSUS Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CONSUS Real Estate AG (CONSUS) (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1).Das Unternehmen habe am 3. Mai die erfolgreiche Platzierung einer 400 Mio. Euro erstrangig besicherten Unternehmensanleihe bekannt gegeben. Die Anleihe habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Platzierung sei zu einem Discount bei 98,5% mit einem Kupon von 9,625% erfolgt. Sie habe eine Non-Call Periode von zwei Jahren, nach welcher CONSUS die Option habe diese Zurückzukaufen. Das Unternehmen sei von zwei Ratingagenturen, Fitch und Standard & Poor‘s, mit einem B bewertet worden und die Anleihe mit einem B von Fitch und einem B- von Standard & Poor’s. Die Erlöse sollten vor allem zur Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten, wie z.B. dem J.P. Morgan Loan aus der SSN Übernahme, sowie für den Erwerb der Aktien der CG Gruppe gegen Barmittel verwendet würden. Ausserdem könne ein Teil der Erlöse für Entwicklungsprojekte verwendet werden.Auch wenn der Kupon von 9,625% in Kombination mit der Ausgabe unter Par nach Meinung der Analysten von SRC Research etwas teuer auf den ersten Blick erscheine, würden sie die Anleiheplatzierung insgesamt als positiv und als einen guten Start für weitere Kapitalmarktmaßnahmen bewerten. Die relativ neu gegründete Gesellschaft habe dabei den Bekanntheitsgrad bei Investoren erhöhen können und die hohe Nachfrage derer sei ein gutes Zeichen für das Vertrauen gegenüber der Gesellschaft. Dies sollte für bessere Konditionen bei weiteren Kapitalmaßnahmen, sowohl Fremdkapital als auch Eigenkapital, sorgen und ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Aktie haben.Seit der Eröffnung der Coverage am 25. April bei 7,25 Euro habe sich die Aktie sehr gut entwickelt und habe in weniger als einem Monat schon um rund 18% zulegen können. Die Analysten von SRC Research würden davon ausgehen, dass sich diese positive Entwicklung auch weiter fortsetzen werde und würden somit ihr Kursziel von 13 Euro bestätigen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die CONSUS Real Estate-Aktie mit dem Votum "buy". (Analyse vom 21.05.2019)Börsenplätze CONSUS Real Estate-Aktie:XETRA-Aktienkurs CONSUS Real Estate-Aktie:8,50 EUR +0,24% (22.05.2019, 09:27)Tradegate-Aktienkurs CONSUS Real Estate-Aktie:8,38 EUR -1,99% (21.05.2019, 22:26)