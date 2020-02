SIX Swiss Exchange-Aktienkurs COMET-Aktie:

Kurzprofil COMET Holding AG:



Die COMET Group (ISIN: CH0360826991, WKN: A2DNSP, Ticker-Symbol: EZP1, SIX Swiss Ex: COTN) ist ein weltweit führendes Schweizer Technologieunternehmen. Seit bald 70 Jahren entwickeln und produzieren wir innovative High-Tech-Komponenten und -Systeme auf der Basis von Röntgen-, Hochfrequenz- und ebeam Technologie. Wir verstehen es, uns konsequent auf globale Trends und Entwicklungen auszurichten, und wachsen kontinuierlich.



Mit wegweisenden Lösungen unterstützen wir Kunden aus unterschiedlichen Industriebereichen dabei, ihre Produkte und Prozesse zu verbessern und weiterzuentwickeln. Damit leisten wir in zahlreichen Lebensbereichen einen Beitrag zu mehr Sicherheit, Mobilität, Nachhaltigkeit und Effizienz: Mit unseren innovativen Entwicklungen unter den Marken COMET, YXLON und ebeam bewegen wir uns stets an der Grenze des physikalisch Machbaren. Unsere hoch qualifizierten Fachkräfte setzen auf eine enge Zusammenarbeit sowohl mit den Kunden in Europa, den USA und Asien wie auch mit renommierten Forschungsinstituten auf der ganzen Welt. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die nachhaltigen Mehrwert für unsere Auftraggeber und Partner schaffen.



Die COMET Group erzielt einen jährlichen Umsatz von 438,4 Mio. CHF (2017), hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 1400 Mitarbeitende, mehr als 500 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, der Schweiz und den USA unterhält sie verschiedene Tochtergesellschaften in den USA, China, Japan und Korea. Die Aktien der COMET AG (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. (11.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - COMET-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen GJ19-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der COMET Holding AG (ISIN: CH0360826991, WKN: A2DNSP, Ticker-Symbol: EZP1, SIX Swiss Ex: COTN).Schätzungen nach Kennzahlen für GJ19 angehoben: Vorläufiger Umsatz, EBITDA und Reingewinn für das GJ19 hätten 2%, 37% bzw. 81% über den Schätzungen von Foeth gelegen, weshalb der Analyst sein Modell entsprechend anpasse. Für das GJ20 lasse Foeth seine Schätzung des Umsatzwachstums von 4% weitgehend unverändert, aber mit höherer Vergleichsbasis, was einen um 2% höheren Umsatz ergebe. Die zugrundeliegenden Wachstumserwartungen lägen bei 16% für PCT, 5% für IXM und unverändert für IXS (Auslaufen von maßgeschneiderter Lösung kompensiert Wachstum). Aufgrund der Angaben von Kunden sei COMET zuversichtlich, dass sich die Nachfrage solide entwickle. Foeth sei weiterhin vorsichtig, da die Auswirkungen auf die Entwicklung der Nachfrage noch ungewiss seien.COMET habe eine EBITDA-Marge von 10,8% für das GJ19 ausgewiesen, was 16,2% für das 2H19 impliziere und einem Anstieg von 4,8% ggü. dem 1H19 entspreche. Dies sei eine ermutigende Entwicklung und Ergebnis der Kosteneinsparung und höherer Kapazitätsauslastung. Weitere Details und Segmentperformance würden jedoch erst mit den vollständigen Ergebnissen am 19. März vorgelegt. Für das GJ20 erwarte der Analyst eine EBITDA-Marge von 15,2% (+100 Bp. ggü. vorheriger Schätzung), was einen Anstieg beim EBITDA von 10% und beim EPS von 15% ergebe. Foeth habe seine FCF-Schätzung für das GJ19 von CHF 12 Mio. auf CHF 30 Mio. angehoben.Foeth erkenne in COMET vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Trendwende und der strategischen Neuausrichtung weiterhin ein attraktives Potenzial. Es werde erwartet, dass die Position von COMET als wichtiger Lieferant kritischer Technologie für Halbleiterausrüstungen und Chiphersteller durch die zukünftige Einführung von speziellen Generatoren weiter gestärkt werde. Die bevorstehenden Meldungen würden die erwartete Veräußerung von EBT, Ernennungen im Management (CEO, CFO, andere) und die Veröffentlichung detaillierter Divisionsergebnisse sowie einer Vorschau umfassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze COMET-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs COMET-Aktie:124,20 EUR +2,99% (11.02.2020, 10:54)