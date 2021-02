Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (10.02.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) weiterhin zu kaufen.CLIQ habe gestern starke vorläufige Umsatz- und Ergebniskennziffern veröffentlicht.Hohe Dynamik der operativen Entwicklung auch in Q4: Die Erlöse seien im Jahresschlussquartal signifikant um +65% yoy auf rund 30 Mio. Euro angestiegen (MONe: 29,8 Mio. Euro). Damit habe das Unternehmen auf Gesamtjahressicht einen Umsatz von 107 Mio. Euro erreicht (+70% yoy; MONe: 106,7 Mio. Euro; Konsens: 106,3 Mio. Euro). Die operative Entwicklung zeige, dass die Nachfrage nach digitalen Entertainmentprodukten unverändert hoch sei, was nach Erachten des Analysten neben den erfolgreichen Marketingmaßnahmen auch an dem Marktumfeld mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben liege.Auf Ergebnisebene habe CLIQ an die überproportionale Steigerung der Vorquartale angeknüpft und in Q4 ein EBITDA i.H.v. 5 Mio. Euro (+153% yoy) erreicht. Im Gesamtjahr resultiere daraus ein EBITDA von 16 Mio. Euro (+177% yoy), womit das Unternehmen sowohl die Analystenerwartungen (MONe: 15,3 Mio. Euro) als auch die vom Konsens (15,2 Mio. Euro) übertroffen habe. Die Marketingausgaben seien um etwas mehr als 50%yoy auf 34 Mio. Euro und damit deutlich unterproportional zum Umsatz gestiegen. Aufgrund des starken Cashflows (FCF 2020p: 10 Mio. Euro) habe CLIQ das Fremdkapital i.H.v. 9,9 Mio. Euro komplett zurückzahlen können, sodass das Unternehmen nun schuldenfrei sei. Für die nächsten Wochen erwarte Markmann eine Fortsetzung des positiven Newsflows. Dieser werde neben der Veröffentlichung eines Ausblicks vor allem durch die Bekanntgabe neuer Content-Deals sowie den Launch der Games-Kategorie determiniert sein.Die erhöhte Dynamik im Wettbewerbsumfeld werde nach Erachten des Analysten auch durch die jüngste Entwicklung rund um den 2014 gegründeten Musik-Streamingdienst Tidal deutlich. Ende Dezember 2020 seien Gerüchte aufgekommen, dass das US-Finanzdienstleistungsunternehmen Square Inc. an einem Kauf von Tidal interessiert sei. Square Inc. scheine sich hierbei insbesondere für den Zugang zu den Abonnenten (rund 3 Mio. in 55 Ländern) bzw. die Möglichkeit der Monetarisierung der eigenen Payment-Services innerhalb der Tidal-Plattform zu interessieren. In Anbetracht dieser Marktdynamik und der guten Positionierung von CLIQ halte der Analyst es für möglich, dass perspektivisch auch Übernahmefantasien bei CLIQ aufkommen würden.CLIQ habe an die starke operative Entwicklung der Vorquartale angeknüpft und die Analystenerwartungen damit (über-)erfüllt.Das Sentiment ist nach Erachten von Henrik Markmann nach wie vor gut, sodass der Analyst der Montega AG seine Kaufempfehlung für die CLIQ Digital-Aktie mit unverändertem Kursziel von 28,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 10.02.2021)