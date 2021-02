Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

25,20 EUR +2,44% (24.02.2021, 16:14)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

25,00 EUR +3,31% (24.02.2021, 16:03)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (24.02.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Bärenstarke Jahresahlen vermeldete der Streamingdienstleister CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) Anfang Februar, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Das erst im Dezember 2020 auf 25 Euro angehobene Kursziel sei deshalb schon wieder erreicht. Seit der Erstvorstellung zu Kursen bei 6,45 Euro im Juli 2020 komme die Notierung nach nicht mal acht Monaten damit auf ein Plus von fast 400%. Und die Kursrally könnte sogar noch weiter gehen.Laut Unternehmensmitteilung hätten im Jahr 2020 bei einem Bruttoumsatz von 107 Mio. Euro und einem EBITDA von 16 Mio. Euro die Erwartungen deutlich übertroffen werden können. Der Umsatz sei um fast 70% und das EBITDA um mehr als 177% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Zum Jahresende sei das Unternehmen trotz der unterjährigen Dividendenausschüttung von fast 2 Mio. Euro schuldenfrei gewesen, da ein freier Cashflow von 10 Mio. Euro erwirtschaftet worden sei.Entsprechend zufrieden zeige sich Vorstandsmitglied Ben Bos mit der Entwicklung: "2020 war ein Jahr des Wandels; [...] Für CLIQ war es ein sehr wichtiges und transformatives Jahr: Wir haben das CLIQ-gebrandete All-in-One-Multicontent-Portal eingeführt und unsere strategische Neuausrichtung im Medieneinkauf vom Affiliate-Marketing zu unserem eigenen, direkten Medieneinkaufsteam zusammen mit anderen Wachstumstreibern durchgeführt. Unser US-Geschäft profitierte bereits von dieser Umstellung und trug wesentlich zum diesjährigen Gruppenergebnis bei. Das Management [...] blickt zuversichtlich auf die Fortsetzung dieser außergewöhnlich starken Wachstumsstory. Wir wollen unseren Marktanteil weiter deutlich ausbauen, in neue Märkte expandieren und für unsere Mitglieder, Geschäftspartner und Aktionäre noch relevanter werden."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link