CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (10.05.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) weiterhin zu kaufen.CLIQ habe vergangene Woche erfreuliche Q1-Zahlen veröffentlicht. Zudem habe das Unternehmen jüngst die vollständige Übernahme der bisherigen Minderheitsbeteiligung Hype Ventures B.V. verkündet, wodurch neben einem positiven Effekt auf das Nettoergebnis auch Effizienzsteigerungen in der Konzernstrukturrealisiert werden sollten.Die Erlöse seien im Jahresauftaktquartal aufgrund einer weiterhin hohen Nachfrage nach Streaming-Unterhaltungsdiensten um +49%yoy auf 30,1 Mio. Euro stark angestiegenen (MONe: 27,5 Mio. Euro). Regional betrachtet habe Nordamerika erneut die größten Zuwächse verzeichnet (+102%yoy auf 15,0 Mio. Euro). Allerdings scheine sich die Umstellung des Marketings nun auch in Europa zunehmend bemerkbar zu machen, sodass es CLIQ auch hier gelungen sei, die Umsätze mit +11% yoy auf 12,4 Mio. Euro zu steigern. In den nächsten Monaten dürfte die hiesige Dynamik aufgrund der verstärkten eigenen Media-Buying-Aktivitäten noch weiter zunehmen.Auf Ergebnisebene seien die Marketingausgaben unterproportional um +16,7% yoy auf 9,1 Mio. Euro gewachsen. Daraus habe ein EBITDA i.H.v. 5,3 Mio. Euro resultiert (+142% yoy; MONe: 5,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge habe sich damit auf 17,6% signifikant verbessert (Vj.: 10,9%). Das Ergebnis je Aktie habe mit +176% yoy deutlich überproportional zugelegt, da hier bereits der Erwerb der Minderheitsanteile an der Hype Ventures B.V. berücksichtigt worden sei. Durch das profitable Wachstum hätten sich die liquiden Mittel trotz Abbau von Bankverbindlichkeiten i.H.v. 4,0 Mio. Euro auf 5,6 Mio. Euro erhöht (31.12.2020: 4,9 Mio. Euro). Die Jahresziele (Umsatz: mind. 140 Mio. Euro; EBITDA: rd. 22 Mio. Euro) seien bestätigt worden.Kaufpreis i.H.v. rund 18Mio. Euro scheine angemessen: Die Hype Ventures sei eine in Amsterdam ansässige Konzerngesellschaft, an der CLIQ bisher 80% gehalten habe. Das Unternehmen sei weltweit im Bereich Streaming-Unterhaltungsdienstleistungen aktiv und betreibe u.a. ein Technologie-Studio, welches plattformübergreifende Streamingleistungen für die verschiedenen Content-Kategorien von CLIQ gestalte. Die vollständige Übernahme diene laut CLIQ dem Erreichen einer größeren operativen Flexibilität und der Realisierung von Effizienzverbesserungen.Auf der Hauptversammlung habe der Vorstand bekannt gegeben, dass Hype Ventures im Geschäftsjahr 2020 für etwa 59% des Gesamtumsatzes verantwortlich gewesen sei und sogar noch einen etwas höheren Anteil vom EBITDA des Konzerns (MONe: 65%) erwirtschaftet habe. Wenngleich dieser nicht genau beziffert worden sei, würden ein Umsatzniveau von ca. 63 Mio. Euro sowie ein EBITDA von etwa 10,3 Mio. Euro nach Erachten des Analysten die im Rahmen der Transaktion aufgerufene Bewertung rechtfertigen. Indikativ entspreche dies einem Umsatz-Multiple von 1,4x sowie einem EBITDA-Multiple von rund 8,7x, was der Analyst für eine profitable Gesellschaft im Streaming-Bereich als attraktiv erachte.CLIQ habe erfreuliche Q1-Zahlen präsentiert und durch den Abbau der Minderheitsanteile an der Hype Ventures nach Ansicht des Analysten einen strategisch sinnvollen und sehr wertschaffenden Kauf getätigt. Da die Nachfrage nach digitalen Entertainmentprodukten unverändert hoch sein sollte und sich erste positive Effekte durch die Umstellung des Marketings in Europa zeigen würden, dürfte CLIQ auch in Q2 an die gute operative Entwicklung anknüpfen. Infolge der Prognoseanhebungen erhöhe sich das Kursziel auf 54,00 Euro (zuvor: 44,00 Euro).