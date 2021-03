Das Angebot werde dazu immer den technologischen Trends wie schnellere Bandbreiten, intelligentere Endgeräte und der Kundennachfrage folgen. "Dabei wird die sogenannte Customer Journey nahtloser und weiter verbessert mit neuen digitalen Zahlungslösungen und dynamischen Abrechnungsmodellen", wisse Bos.



"Insgesamt wollen wir relevanter werden und unseren Kunden ein spannendes Angebot mit deutlichem Mehrwert bieten." Mehrwert könnte die Gesellschaft auch für einen Finanzinvestor oder Wettbewerber bieten. Die Dynamik im Wettbewerbsumfeld habe zuletzt bereits zugenommen. "Perspektivisch sehe ich auch bei CLIQ Übernahmefantasien, da für andere Unternehmen der Zugang zu den Abonnenten und die Möglichkeit der Monetarisierung eigener Dienstleistungen innerhalb der Plattform von CLIQ interessant sein könnte", stimme Markmann zu.



Die Chance sei groß, dass die Erfolge aus den USA auch in Europa erzielt werden könnten. Damit dürfte CLIQ vorerst auf dynamischem Wachstumskurs bleiben. Die endgültigen Zahlen für 2020 und einen frischen Ausblick gebe es am 17. März. Die Bekanntgabe neuer Content-Deals für Warner Bros. oder Disney und der Start des Spielebereichs dürften das Produktangebot noch attraktiver machen und weitere Kunden anlocken. Abgerundet werde das attraktive Programm durch einen Schuss Übernahmefantasie.



Risikobewusste Anleger können ihr Depot daher mit der auch nach der jüngsten Aufwärtsbewegung günstig bewerteten CLIQ-Aktie ins rechte Bild rücken, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2021)



Doch Bos wolle mehr: "Unser Content wird noch attraktiver: In Kürze bieten wir in Deutschland zusätzlich Spiele und Hollywood-Blockbuster-Filme an. Das bestehende Angebot wird qualitativ und quantitativ stark erweitert: von neuverfilmten Klassikern bis hin zu Kassenschlagern". Zudem werde das Angebot durch Spiele erweitert. "Und das alles zu einem Pauschalpreis von 14,99 Euro, wobei der erste Probemonat kostenlos ist", so Bos.Wo lägen die Gründe für das rasante Wachstum? 2020 sei die strategische Neuausrichtung im Medieneinkauf vom Affiliate-Marketing zum eigenen, direkten Medieneinkaufsteam umgesetzt worden. Mit dem Aufbau eines eigenen Teams, das Werbeflächen direkt von Google, Facebook und Co kaufe, könne der Mittelsmann und seine Kosten größtenteils ausgeschlossen werden. "CLIQ kann nun buchstäblich die Marketing-Dollar und -Euro für eine viel effizientere und profitablere Verwendung einsetzen", so Bos.Diese Neuausrichtung sei zuerst in den USA ausgerollt worden. Mit Erfolg: "Dort stiegen die Erlöse im Vorjahr sehr dynamisch von 8,9 auf 49,8 Millionen Euro. Grund für dieses hohe Wachstum ist neben dem guten Marktumfeld vor allem die erfolgreiche Umstellung des Marketings, die das Unternehmen in Nordamerika bereits in 2019 angestoßen hatte", erkläre Analyst Markmann.Durch den Erfolg in der Region Nordamerika habe CLIQ zuletzt auch in Europa verstärkt das Direktmarketing ausgebaut. "In Europa wird derzeit das Team für den direkten Medieneinkauf vergrößert, um an den Erfolg in den USA anzuknüpfen", gebe der Vorstand die Richtung vor.Doch damit nicht genug: Bos und Co würden das eigene Wachstum weiter forcieren wollen. "Wir wollen unseren Marktanteil weiter deutlich ausbauen, in neue Märkte expandieren und für unsere Mitglieder, Geschäftspartner und Aktionäre noch relevanter werden", so Bos.