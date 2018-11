Frankfurt-Aktienkurs CIENA-Aktie:

27,54 Euro +0,99% (21.11.2018, 13:45)



NYSE-Euronext-Aktienkurs CIENA-Aktie:

USD 30,64 +/- 0,00% (21.11.2018, 14:36, vorbörslich)



ISIN CIENA-Aktie:

US1717793095



WKN CIENA-Aktie:

A0LDA7



Ticker Symbol CIENA-Aktie Deutschland:

CIE1



Ticker Symbol CIENA-Aktie NYSE-Euronext:

CIEN



Kurzprofil CIENA Corp.:



CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) gehört zu den führenden Herstellern von intelligenten optischen Netzwerken. Das Unternehmen bietet Betreibern von Telekommunikationsdiensten Lösungen für den Einsatz in Breitband-Netzwerken an. Der Unternehmenssitz befindet sich in Linthicum, Maryland (USA).

(21.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CIENA-Aktienanalyse von Analyst Alex Henderson von Needham & Co:Aktienanalyst Alex Henderson vom Investmenthaus Needham & Co empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) nur noch zu halten.Der Aktienkurs von CIENA Corp. habe unterstützt durch einen geringeren Wettbewerb und einem starken Wachstum in Indien einen schönen Lauf hinter sich. Es sei nun Zeit für eine Atempause an der Seitenlinie, so die Analysten von Needham & Co.Der Aktienkurs reflektiere mittlerweile eine Menge guter Nachrichten. Abgesehen davon besteht nach Ansicht des Analysten Alex Henderson die Gefahr, dass sich das Management mit Blick auf die Planungen für 2019 vorsichtig äußern könnte.Die Aktienanalysten von Needham & Co stufen in ihrer CIENA-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "hold" zurück.Börsenplätze CIENA-Aktie: