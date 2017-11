Wien (www.aktiencheck.de) - Der CHF ( ISIN EU0009654078 WKN 965407 ) pendelt seit Anfang November Großteils in einem Band zwischen 1,15 und 1,17 je EUR, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der treibende Faktor dürfte der EUR/USD-Wechselkurs sein. Generell habe es den Anschein, als ob der CHF gegen 1,20 treiben möchte; Schwankungen um dieses Niveau würden die Analysten aber erst für 2018 prognostizieren. In einer jüngsten Rede, in der Notenbankgouverneur Jordan die Wechselkurspolitik gegen den US-Vorwurf der Währungsmanipulation verteidige, bezeichne der Notenbankchef den CHF einmal mehr als hoch bewertet. Ein schwächerer CHF sei daher nach wie vor im Sinn der Notenbankpolitik, auch wenn sich laut jüngster Daten die Lage in der Schweizer Industrie aufgehellt habe. Der Auftragseingang der Branche sei im dritten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 5,5% gestiegen, die Industrieproduktion habe sich im selben Zeitraum um 7,4 erhöht.Das CHF-Szenario der Analysten sehe folgendermaßen aus: Kurzfristig würden sie eine Seitwärtsbewegung erwarten, 2018 sollte der CHF zum EUR weiter schwächer tendieren. Auf die längere Frist (2019ff) würden sie aufgrund sinkender Zins- und Renditedifferenz zur Eurozone wieder mit einer CHF-Erstarkung mit Werten von 1,12 Ende 2019 und 1,08 Ende 2020 rechnen. (28.11.2017/ac/a/m)