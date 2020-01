Börsenplätze CEWE-Aktie:



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (24.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unter die Lupe.CEWE gehöre seit Monaten zu den stärksten Titeln am deutschen Aktienmarkt. Das habe gute Gründe. Vor allem das lukrative Geschäft mit Fotobüchern laufe einwandfrei. Nun gebe das Unternehmen bekannt, einen Teil seines Druckgeschäfts von Berlin nach Dresden zu verlagern. Die gute Nachricht: Am Gewinnziel werde nicht gerüttelt.Trotz der bereits eingebuchten Kosten für die Verlagerung liege der operative Gewinn im abgelaufenen Jahr voraussichtlich am oberen Ende der Zielspanne, die bis 58 Millionen Euro reiche, habe der Fotodienstleister mitgeteilt.Die etwa 60 Mitarbeiter der Berliner Tochter Laserline könnten zum Dresdner Ableger Saxoprint oder zu anderen Standorten des Konzerns wechseln.CEWE kommt momentan auf ein 2020er-KGV von 19, was angesichts der starken Marktposition (Marktanteil in Europa: 25 Prozent) günstig ist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Die Nachfrage nach Fotobüchern oder anderen individuellen Fotoprodukten sollte noch lange merklich steigen.DER AKTIONÄR bleibe bullish. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link