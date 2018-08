Börsenplätze CEWE-Aktie:



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (23.08.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Die Halbjahreszahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA hätten insgesamt keine großen Überraschungen beinhaltet. Als sehr erfreulich würden die Analysten dabei werten, dass der Absatz des CEWE FOTOBUCHs wie auch anderer margenstarker Mehrwertprodukte trotz des für das Fotofinishing ungünstigen, ungewöhnlich warmen Wetters im saisontypisch ohnehin eher schwächeren zweiten Quartal weiter habe gesteigert werden können. Zwar hätten sich auf der Ertragsseite nun wie geplant die noch negativen Effekte aus den Anfang des Jahres übernommenen Beteiligungen LASERLINE und Cheerz bemerkbar gemacht, operativ habe sich das EBIT aber auf dem Niveau des Vorjahres bewegt.Auf dieser Basis seien die Analysten weiterhin positiv gestimmt, dass die Gesellschaft die Unternehmensziele auch in diesem Jahr gut erreichen könne. Entscheidend werde hier wie immer das Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft sein, in dem CEWE nahezu den kompletten Jahresgewinn erwirtschafte. Zudem könnten sie sich vorstellen, dass der Auftritt auf der diesjährigen Foto-Leitmesse photokina, die vom 26. bis 29. September in Köln stattfinde, neue Impulse liefere. Hier wolle der Konzern als einer der größten Aussteller zahlreiche Innovationen vor allem in der mobilen Fotowelt präsentieren.Mit einer Eigenkapitalquote von 54,9 Prozent zum Halbjahresende bleibe CEWE auch weiterhin sehr solide aufgestellt. Zudem würden die Oldenburger als verlässlicher Dividendenzahler gelten. Bei Ansatz der Analysten-Schätzungen belaufe sich die aktuelle Dividendenrendite auf attraktive 2,5 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link