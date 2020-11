XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

89,90 EUR +0,33% (13.11.2020, 09:27)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.200 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de. (13.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.CEWE habe gestern Zahlen für Q3 publiziert, die eine Fortführung des Halbjahrestrends belegen würden und angesichts einer soliden Entwicklung nach Erachten der Analysten eine gute Basis für das nun bevorstehende ergebnisstarke Jahresschlussquartal bilden würden.Insgesamt habe CEWE auch im dritten Quartal vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen in allen Segmenten rückläufige Erlöse verzeichnet, was zu einem um 10,7% yoy geringeren Konzernumsatz i.H.v. 136,3 Mio. Euro geführt habe (MONe: 149,4 Mio. Euro). Im Kerngeschäft Fotofinishing habe insbesondere das geänderte Urlaubsverhalten durch u.a. lokale Reisebeschränkungen dominiert, sodass sich die Anzahl der Fotobücher spürbar um 15,5% in Q3 reduziert habe. Der Segment-Umsatz habe mit 110,4 Mio. Euro knapp 5,0% unter Vorjahr gelegen, wohingegen das EBIT mit 0,2 Mio. Euro aufgrund eines erfolgreichen Upsellings und Kostenreduktionen noch leicht positiv gewesen sei (Q3/19: 0,8 Mio. Euro).Auch im Segment KOD seien die Folgen der Pandemie angesichts einer geringeren B2B-Aktivität (u.a. weniger Events) noch zu spüren gewesen, wenngleich die negative Dynamik im Jahresverlauf abgenommen habe. So hätten sich die Erlöse um 38,1% yoy auf 15,4 Mio. Euro verringert. Der operative Ergebnisrückgang habe dank bereits Ende 2019 eingeleiteter und rückgestellter Restrukturierungsmaßnahmen wie der Zusammenlegung der beiden Produktionsstandorte eingedämmt werden können und habe trotz der geringeren Top-Line mit -1,6 Mio. Euro absolut betrachtet nur leicht unter Vorjahr gelegen (Q3/19: -0,8 Mio. Euro). Strategiebedingt hätten sich auch die Umsätze im Einzelhandel reduziert (-12,5% yoy auf 9,0 Mio. Euro; EBIT -0,1 Mio. Euro).Nach 9M seien die Erlöse trotz einer weiterhin schwachen Entwicklung im KOD (-35,0% yoy) und Einzelhandel (-23,0% yoy) angesichts eines soliden Wachstums im Fotofinishing (+5,9% yoy) mit 413,3 Mio. Euro nur geringfügig gefallen (-3,3% yoy). Das operative Ergebnis habe aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen, vorteilhafter Produktmixeffekte sowie einer starken Performance im Fotofinishing im ersten Halbjahr (+12,2%yoy) bei knapp -0,6 Mio. Euro (9M/19: -2,0 Mio. Euro) gelegen. Das somit verbesserte Niveau impliziere eine stabile Entwicklung in einem äußerst herausfordernden Marktumfeld und bilde nach Erachten der Analysten eine gute Grundlage für das gewöhnlich ergebnisstarke Jahresschlussquartal.In einem schwierigen Umfeld habe CEWE eine gute Basis für das Schlussquartal gelegt. Aufgrund starker Fundamentaldaten (u.a. ROCE LTM: 15,4%, EK-Quote: 53,2%) sind Charlotte Meese und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, weiterhin vom Investment Case überzeugt und bestätigen ihr Kursziel von 120,00 Euro und ihre Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie. (Analyse vom 13.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CEWE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:89,40 EUR -0,45% (13.11.2020, 09:38)