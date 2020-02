XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

105,80 EUR -0,38% (06.02.2020, 11:12)



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

106,00 EUR -0,75% (06.02.2020, 11:25)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (06.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unter die Lupe.Das Oldenburger Unternehmen habe im vergangenen Jahr seinen Umsatz zweistellig gesteigert. Etwa die Hälfte des Umsatzwachstums sei organisch mit dem Fotofinishing-Stammgeschäft erzielt worden, die andere Hälfte sei auf die jüngsten Akquisitionen Cheerz und WhiteWall zurückgegangen. Beide Zukäufe würden sich gut entwickeln, so CEWE.Die starken Zahlen seien keine Momentaufnahme, denn bei dem Fotodienstleister laufe es seit Jahren einwandfrei. Mit einem KGV von 18 sei die CEWE-Aktie immer noch moderat bewertet. Das Chartbild habe sich nun merklich verbessert. Ein neues Rekordhoch sei nur eine Frage der Zeit, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze CEWE-Aktie: