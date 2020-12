Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

93,30 EUR -0,32% (02.12.2020, 11:27)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

93,20 EUR -0,64% (02.12.2020, 11:33)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.200 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de. (02.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Auch wenn die COVID-19-Pandemie sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020 stärker als zuvor im Zahlenwerk der CEWE Stiftung & Co. KGaA bemerkbar gemacht habe, würden die Oldenburger wie von Nielsen erwartet bislang gut und sicher durch die Corona-Krise steuern. Dabei habe zwar nun auch das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen, auf Neunmonatsbasis habe es aber die Umsatz- und insbesondere die Ergebnisrückgänge im Einzelhandel (CEWE RETAIL) und beim Kommerziellen Online-Druck (KOD) deutlich kompensieren können.So sei die Gesellschaft im Vorjahresvergleich mit einem EBIT-Vorsprung von 1,4 Mio. Euro in das Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft gestartet, in dem in der Regel rund 40 Prozent der Umsätze und das gesamte Jahresergebnis erwirtschaftet würden. Dabei dürfte der stark vom B2B-Bereich abhängige KOD weiterhin schwächeln, während sich CEWE RETAIL zuletzt immerhin wieder auf dem Vor-Corona-Niveau entwickelt habe.Abzuwarten bleibe aber vor allem, inwieweit das Weihnachtsgeschäft im Fotofinishing dadurch beeinträchtigt werde, dass infolge Corona-bedingt geringerer Reiseaktivitäten weniger neue Urlaubsfotos zur Gestaltung von Fotoprodukten zur Verfügung stünden. Demgegenüber könnte sich jedoch auch ein neuerlicher "Stay-at-home"-Effekt infolge der aktuellen (Teil-)Lockdowns wie bereits im Frühjahr positiv auf das Geschäft auswirken.Generell sei der Konzern dabei mit seinen umfangreichen, zum Teil auch im Rahmen der "CEWE Innovation Days" von Mitarbeitern entwickelten Produktenangeboten zur Kreation individueller Fotogeschenke bestens aufgestellt. Zu nennen seien hier beispielsweise Grußkarten, Handyhüllen, Jahresbücher, Wandbilder und Fotokacheln, Advents- und Jahreskalender sowie natürlich der Bestseller, das CEWE FOTOBUCH. Hierbei treffe auch die neue CEWE Fotowelt App mit automatischen Vorschlägen für das nächste Fotobuch den Nerv der Zeit, Bilder mittels Smartphones aufzunehmen und zu speichern.Mit der Entwicklung der letzten Akquisitionen im Fotofinishing, DeinDesign, Cheerz und WhiteWall, zeige sich der CEWE-Vorstand ebenfalls sehr zufrieden, WhiteWall liege aktuell sogar über den Planungen. Dabei biete der Wandbildspezialist auf Basis einer weltweit einzigartigen Technologie inzwischen auch Bildformate in Galeriequalität von bis zu 2,40 x 5,00 Metern in einem Stück an.Auch der im Rahmen einer Exklusivpartnerschaft derzeit stattfindende Rollout der CEWE Fotostationen in rund 1.000 Filialen der Drogeriemarktkette Boots in Großbritannien verlaufe trotz Corona sehr gut. Bis zum Jahresende solle die Aktion bereits abgeschlossen sein, so dass die entsprechenden zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträge dann ab 2021 voll in das Zahlenwerk einfließen würden.Dass das CEWE-Management ebenfalls optimistisch in die Zukunft blicke, äußere sich nach Erachten des Analysten auch darin, dass der Fotospezialist im Gegensatz zu vielen anderen Aktiengesellschaften, die ihre Dividende vor dem Hintergrund der Corona-Krise in diesem Jahr gekürzt oder ganz gestrichen hätten, seine Anteilseigner im Oktober zum elften Mal in Folge mit einer erhöhten Gewinnbeteiligung am Unternehmenserfolg habe partizipieren lassen. Aktuell belaufe sich die Dividendenrendite bei Ansatz der Analystenschätzungen auf ordentliche 2,2 Prozent.Und auch nach der erfolgten Ausschüttung von 14,4 Mio. Euro bewege sich die Eigenkapitalquote des Konzerns mit 50,2 Prozent unverändert auf einem sehr soliden Niveau. Wie der Vorstand im Rahmen der Analysten-Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen erläutert habe, sei CEWE dabei auch für potenzielle weitere Akquisitionen bereit, wenn sich entsprechende Möglichkeiten ergeben würden.Wenngleich der Analyst seine Ergebnisschätzungen für 2020 deutlich und für 2021 leicht angehoben habe, belasse er sein Kursziel für die CEWE-Aktie angesichts der erhöhten Unwägbarkeiten hinsichtlich des Verlaufs des wichtigen Weihnachtsgeschäfts momentan bei 106 Euro.Auf dieser Basis stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die CEWE-Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau unverändert als eine solide Halteposition ein. Dabei könnten schwächere Tage auch gute (Nach-)Kaufgelegenheiten bieten. (Analyse vom 01.12.2020)