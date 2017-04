Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

85,128 EUR -0,32% (25.04.2017, 09:03)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.200 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2015 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,0 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 554,2 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (25.04.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Langhorst von GSC Research:Alexander Langhorst, Aktienanalyst von GSC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2016 sein Anlagevotum für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Auch wenn das nun veröffentlichte Nettoergebnis und der Gewinn je Aktie in 2016 unter den letzten Analystenschätzungen ausgefallen seien, so überwiege die positive Überraschung beim Dividendenvorschlag sowie bei dem adjustierten operativen EBIT. Angesichts dieses um Sondereinflüsse bereinigten EBIT stufe Langhorst allerdings den nun publizierten Ausblick der CEWE Stiftung & Co. KGaA für das laufende Geschäftsjahr als sehr konservativ ein, da das jeweilige untere Ende der Prognosebandbreiten unter den - inklusive einmaliger Impairment-Belastungen - ausgewiesenen Ergebnissen des Vorjahres liege.Alexander Langhorst, Aktienanalyst von GSC Research, bestätigt nur seine Halteempfehlung für die CEWE-Aktie. Aufgrund der nunmehr etwas expansiveren Dividendenpolitik sowie der angestiegenen Nettoliquidität von rund 6,55 Euro je Aktie erhöhe er aber sein Kursziel von 83 auf 90 Euro. (Analyse vom 25.04.2017)XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:85,15 EUR -0,25% (25.04.2017, 14:33)