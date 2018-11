Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CENIT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

14,25 EUR -2,73% (19.11.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

14,15 EUR -2,08% (19.11.2018, 22:25)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (20.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) zu kaufen.CENIT sei als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP PLM, Enterprise Information Management (EIM), Business Optimization & Analytics (BOA) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänze CENIT dabei um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Das Unternehmen sei weltweit an 17 Standorten in sechs Ländern mit über 750 Mitarbeitern vertreten. Diese würden unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter arbeiten.Die Gesellschaft sei damit ein Profiteur der zunehmenden Digitalisierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse und damit Teil eines grundsätzlich wachsenden Marktumfelds. Mit Veröffentlichung der 9-Monatszahlen hätten sich bei der CENIT AG dabei die Tendenzen der vergangenen Berichtsperioden bestätigt. Wie erwartet habe die Integration der zum 01.07.2017 erworbenen französischen KEONYS-Gruppe einen neuen Umsatzrekordwert in Höhe von 123,31 Mio. EUR (9M/17: 102,22 Mio. EUR) nach sich gezogen. Die deutliche Umsatzausweitung sei nach Ansicht der Analysten ausschließlich anorganischen Ursprungs. Dies deute die Analyse der nach Regionen aufgeteilten Umsatzentwicklung hin. Bereinigt hätte die CENIT AG demnach einen leichten Umsatzrückgang ausgewiesen.Da KEONYS als Integrator und Reseller von PLM-Lösungen von Dassault Systèmes tätig sei, sei das Umsatzwachstum im Bereich der margenschwächeren Fremdsoftware (+43,1%) erreicht worden. Dem stehe jedoch ein Rückgang bei den Eigensoftwareumsätzen in Höhe von -8,3% gegenüber. Auch nach neun Monaten hätten die durch Verzögerungen bei den Eigenentwicklungen entstandene Lücke nicht geschlossen werden können. Auf Quartalsbasis werde jedoch ein leicht positiver Trend bei den Eigensoftwareumsätzen ersichtlich.Mit Veröffentlichung der 9-Monatszahlen habe die CENIT AG die im Rahmen der Halbjahresberichterstattung bereits angepassten Unternehmensguidance bestätigt. Unverändert würden Umsatzerlöse zwischen 175 und 180 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von rund 10,0 Mio. EUR erwartet. Zum Erreichen der Unternehmensprognose müsste die Gesellschaft im vierten Quartal eine deutliche Umsatz- als auch Ergebnissteigerung vorweisen. Dies sei insofern realistisch, da bei der CENIT AG das letzte Jahresquartal in der Regel das mit Abstand stärkste Quartal sei.Auf Grundlage der unveränderten Unternehmensguidance bestätigen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ihre Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr. Das auf Basis des DCF-Bewertungsmodells errechnete Kursziel in Höhe von 22,50 EUR bedeute, ausgehend von einem aktuellen Kursniveau in Höhe von 14,50 EUR, das Rating "kaufen". (Analyse vom 16.11.2018)