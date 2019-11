(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (08.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) von "kaufen" auf "halten" herab.Die CENIT habe am 05.11. ihren 9M-2019 Bericht mit einem Umsatz von 126,2 Mio. EUR (+2,3% YoY), einem EBIT von 4,5 Mio. EUR (-3,6% YoY) veröffentlicht und damit im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Zudem habe das Unternehmen die 2019er Umsatz-Guidance (170 Mio. Euro) bestätigt, habe aber die EBIT-Erwartung von bisher 10 Mio. Euro auf 8 bis 10 Mio. Euro angepasst.Erheblicher Konjunktureinfluss: CENIT sehe international v.a. im Bereich Automotive, Aerospace und Maschinenbau (zusammen ca. 70% des Umsatzes 2018) Zurückhaltung bei Kunden, welche sich noch bis ins Jahr 2020 auswirken sollte.Das Management sei mit der Entwicklung des zum 01.07.2017 übernommenen, französischen KEONYS-Geschäfts zufrieden. Durch diese Akquisition sei CENIT weltweit führender Dassault-VAR-Partner, habe sich in Europa (Frankreich, Niederlande und Belgien) stärker aufstellen können und habe einen wichtigen Baustein für die Erreichung der Mittelfristziele (CENIT2025: 300 Mio. Euro Umsatz) gelegt. Diese 300 Mio. Euro Mitelfristziel würden weitere Akquisitionen beinhalten, welche das Management nun verstärkt suche.Der Analyst reduziere seine Umsatz- und EBIT-Schätzungen für 2019e auf 170 Mio. Euro (174,0) bzw. 8,4 Mio. Euro (9,4), für 2020e auf 179 Mio. Euro (182,7) bzw. 9,3 Mio. Euro (11,1) aufgrund fehlender Visibilität. Seine neuen EPS seien 0,66 Euro für 2019 (0,74 Euro) und 0,73 Euro für 2020e (0,88 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person