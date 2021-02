Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

5,15 EUR -1,25% (18.02.2021, 11:49)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de (18.02.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CECONOMY: Wieder in der "Wohlfühl-Zone" - AktienanalyseDie Elektronikhandelsholding CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) hat nach der Verlängerung des Lockdowns in Deutschland seine Jahresprognose zurückgezogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Planung sei nach diesem Beschluss mit zusätzlichen Unsicherheiten behaftet, habe das Unternehmen mitgeteilt. Dazu komme, dass die Bundesregierung den nächsten Öffnungsschritt von einem stabilen Infektionsgeschehen abhängig gemacht habe. Die CECONOMY-Aktie habe zunächst mehr als fünf Prozent verloren, habe die Verluste aber schnell wieder eingrenzen können. Zum einen habe das Unternehmen wegen des anhaltenden Lockdowns ohnehin ein Fragezeichen hinter seine Prognose gesetzt - für Analysten sei die Meldung daher wenig überraschend gekommen. Zum anderen habe CECONOMY gezeigt, dass man auch im Lockdown gute Geschäfte machen könne. Dank boomender Online-Shops und erfolgreicher Rabattaktionen im November hätten die Umsätze im Auftaktquartal 2020/21 rund 9,4 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Und auch der operative Gewinn des Elektronikhändlers sei kräftig gestiegen.Fabienne Caron vom Analysehaus Kepler Cheuvreux sehe denn auch keinen Grund von ihrer Kaufempfehlung mit Kursziel 7,60 Euro abzurücken - sie sei damit allerdings auch die optimistischste Analystin. Die meisten anderen Experten, die sich CECONOMY zuletzt vorgeknüpft haben, sehen die CECONOMY-Aktie dagegen irgendwo zwischen 4,00 und 5,20 Euro fair bewertet, also in dem Bereich, in dem sich das Papier bereits vor dem Corona-Crash "wohl gefühlt" hat, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:5,155 EUR -0,19% (18.02.2021, 11:34)