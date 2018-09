Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,26 EUR -0,73% (24.09.2018, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,24 EUR -1,08% (24.09.2018, 12:14)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (24.09.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Independent Research:Lars Lusebrink und Sven Diermeier, Aktienanalysten von Independent Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr anlagevotum für die Stammaktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Nachdem CECONOMY Ende August Gespräche über den Verkauf der METRO-Beteiligung (rund 10%) mit EP Global bestätigt habe, sei jetzt eine verbindliche Vereinbarung für rund 9% der Anteile getroffen worden. Zu den Konditionen seien keine Angaben gemacht worden, was die Beurteilung der Transaktion erschwere. EP Global werde zunächst rund 3,6% der METRO-Anteile erwerben. Für die restlichen rund 5,4% der METRO-Aktien bestünden Put/Call-Optionen, die wahrscheinlich innerhalb von neun Monaten ausgeübt würden.Aus steuerlichen Gründen behalte CECONOMY zumindest vorerst (mindestens bis zum 30.09.2023) 1% der METRO-Aktien. CECONOMY habe im laufenden Geschäftsjahr auf die METRO-Beteiligung schon Wertberichtigungen in Höhe von 269 Mio. Euro vorgenommen (Wert der Beteiligung auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 21.09.2018: rund 500 Mio. Euro). Die Analysten würden erwarten, dass sich der Verkaufspreis in der Größenordnung des letzten Buchwerts bewege.Unter Berücksichtigung der aktuellen Gemengelage lautet das Votum für die CECONOMY-Stammaktie, die seit heute dem SDAX angehört, weiterhin "halten", so Lars Lusebrink und Sven Diermeier, Aktienanalysten von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 6,80 Euro. (Analyse vom 24.09.2018)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: