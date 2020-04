Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

1,979 EUR -3,46% (21.04.2020, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

1,979 EUR -3,84% (21.04.2020, 10:49)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (21.04.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).CECONOMY habe nach Eckdaten im zweiten Quartal 2019/20 (31.03.) einen Umsatzrückgang von 7,7% y/y auf 4,63 Mrd. Euro (währungs- und portfoliobereinigt: -6,6% (Januar/Februar: +3,7%)) verzeichnet, was v.a. den Filialschließungen (bis 16.04.: zeitweise Schließung von 86% aller Filialen) geschuldet gewesen sei. Der Online-Umsatz sei dagegen um 24% (März +98%) y/y gestiegen. Das bereinigte EBIT habe sich auf -131 (Vj.: +26) Mio. Euro verschlechtert.CECONOMY habe eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Kosten (u.a. Kurzarbeit für 20.000 Mitarbeiter in Deutschland; Aussetzung von Mietzahlungen; Steuerstundungen) zu senken und die Liquidität zu sichern. So habe CECONOMY nach eigenen Angaben vorsorglich bei der KfW einen Kredit beantragt (Volumen laut Nachrichtenagentur Bloomberg: 2 Mrd. Euro), nachdem die bisherigen Kreditlinien in Höhe von 980 Mio. Euro zum 31.03.2020 vollständig ausgeschöpft worden seien. Die zum 31.12.2019 noch sehr robuste Liquiditätssituation (liquide Mittel von 2,55 Mrd. Euro) dürfte sich zuletzt deutlich verschlechtert haben. Daher komme dem Erhalt des KfW-Kredits sowie der raschen Eröffnung von Filialen eine besondere Bedeutung zu. So habe CECONOMY noch für die laufende Woche die Wiedereröffnung von Filialen mit reduzierter Verkaufsfläche in elf Bundesländern angekündigt.Die Aktie habe mit einem Kursanstieg auf die Eckdaten (17.04.: +10%) reagiert, was der Analyst auf die erfreuliche Topline-Entwicklung (Januar/Februar) zurückführe. Er senke seine DPS-Prognose für 2020/21 (0,00 (alt: 0,10) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CECONOMY-Aktie: