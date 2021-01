Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de (21.01.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) von 5,50 Euro auf 6,00 Euro.Die Eckdaten für das Q1 2020/21 (31.12.) seien mit einem Umsatzanstieg (währungs- und portfoliobereinigt (wpb.)) von rund 11,4% (Analystenerwartung: +6,8%) y/y und einem Anstieg des bereinigten EBIT um 19,7% auf etwa 346 (Vj.: 289; Analystenerwartung: 327; Marktkonsens: 330) Mio. Euro nach Meinung des Analysten überzeugend ausgefallen. Umsatzseitig habe CECONOMY dabei nach eigenen Angaben von einem guten Start in das Quartal durch eine anhaltend erfreuliche Kundennachfrage sowie erfolgreichen Marketingaktionen profitiert, die die Belastungen durch die zunehmenden staatlichen Restriktionen (temporäre Schließung von Märkten) ab November überkompensiert hätten. Positiv sei nach Ansicht des Analysten auch das sehr dynamische Wachstum des Online-Geschäfts von rund 117% y/y (Umsatzanteil: rund 30% (Vj.: 15,4%)) zu werten.Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.; leichter Umsatzzuwachs (wpb.); bereinigtes EBIT (ohne Beteiligungsergebnis) von 320 bis 370 (Vj.: 236) Mio. Euro) sehe CECONOMY aufgrund der weiter schwer abschätzbaren Dauer der Pandemie und der neuen und verlängerten Lockdowns in zahlreichen Ländern nun mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet. Lusebrink halte mit Blick auf die besser als erwartete operative Entwicklung in Q1 und das starke Wachstum der Online-Umsätze den Ausblick weiterhin für erreichbar.Seine Prognosen behalte Lusebrink bei. Den Fortschritten bei den Kosteneinsparungen und dem Ausbau des Online-Geschäfts stünden seines Erachtens (noch) strategische Defizite (u.a. Umbau der Märkte; Anpassung des Filialportfolios) sowie die Belastungen durch die staatlichen Restriktionen aufgrund der Pandemie gegenüber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CECONOMY-Aktie: