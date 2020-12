Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CECONOMY AG:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (15.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Elektronikhändler CECONOMY wolle nach dem corona-bedingten Umsatzrückgang im vergangenen Geschäftsjahr wieder auf Wachstum umschalten. Mittelfristig solle sich die Entwicklung des seit einiger Zeit schwächelnden Betreibers der Elektronikmärkte Media-Markt und Saturn weiter verbessern. Dabei setze CECONOMY auf neue Ladenkonzepte und den Ausbau des E-Commerce.Ein Baustein sei die Komplettübernahme der Media-Saturn-Holding. Damit wolle CECONOMY einen Schlussstrich unter die seit Jahren schwelenden Konflikte mit der Familie Kellerhals ziehen.CECONOMY werde die von der Familienholding Convergenta gehaltene Beteiligung von 21,62 Prozent übernehmen, habe CECONOMY am Montagabend in Düsseldorf mitgeteilt. Im Gegenzug erhalte Convergenta bis zu 29,99 Prozent an dem Elektronikhändler und werde dessen größter Aktionär. Convergenta solle damit auch künftig im Aufsichtsrat vertreten sein.CECONOMY wolle die Transaktion über eine Mischung aus neuen Stammaktien und Wandelanleihen sowie einem begrenzten Betrag an Barmitteln finanzieren. Das Volumen der Transaktion liege auf Basis des Durchschnittskurses der CECONOMY-Aktie der vergangenen drei Monate bei insgesamt etwa 815 Millionen Euro.Im vergangenen Geschäftsjahr sei der Umsatz wegen der umfangreichen Ladenschließungen im Zuge der Pandemie währungs- und portfoliobereinigt um 1,8 Prozent auf rund 20,8 Milliarden Euro zurückgegangen. Unter dem Strich habe der Konzern einen Verlust von 237 Millionen Euro verzeichnet, dabei hätten Abschreibungen auf die Beteiligung an dem französischen Konzern Fnac Darty belastet.Die CECONOMY-Aktie sei erstmals seit dem Corona-Crash über die wichtige 5-Euro-Marke ausgebrochen. Auch operativ laufe es beim Elektronik-Konzern wieder besser. Für risikoaffine Anleger eröffne sich damit eine neue Trading-Chance. Ein Stopp sollte zur Absicherung etwa 15 Prozent unter dem Einstiegskurs platziert werden.Langfristanleger bleiben weiterhin an der Seitenlinie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Mit Material von dpa-AFX