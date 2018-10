Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.d (15.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die CECONOMY-Aktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.CECONOMY ziehe die Konsequenzen aus zwei Gewinnwarnungen in kurzer Zeit: Europas größter Händler für Konsumelektronik habe Nägel mit Köpfen gemacht und sich von CEO Pieter Haas und Finanzvorstand Mark Frese getrennt.Haas‘ Performance sei eine Katastrophe gewesen, seine Abberufung ein überfälliger Schritt. Die Börse hoffe nun, dass CECONOMY einen visionären Sanierer a la adidas-Chef Kasper Rorsted holen könne. Der Kampf gegen Amazon.com sei zwar schwierig, aber nicht aussichtslos. Das beweise die Comeback-Story von Best Buy. Das US-Pendant von CECONOMY habe in den vergangenen Jahren Filialen geschlossen, seine Marke aufpoliert und seinen Online-Auftritt gestärkt. Die Best Buy-Aktie habe sich in den sechs Jahren versechsfacht.Konservative Anleger könnten die CECONOMY-Aktie auf die Watchlist setzen. Trader könnten auf eine kurze Kurserholung setzen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2018)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: