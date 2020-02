Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,354 EUR +11,19% (07.02.2020, 10:04)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (07.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.CECONOMY könne die ersten Früchte seines Umbau- und Sparprogramms ernten. So habe der Mutterkonzern der Elektronikketten MediaMarkt und Saturn sein Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft dank Einsparungen im ersten Quartal deutlich gesteigert. CECONOMY habe zuletzt Prozesse verschlankt und Strukturen vereinheitlicht, um Kosten zu sparen.Die Zahlen seien ein Zeichen, dass man mit CECONOMY wieder rechnen könne. Die Turnaround-Spekulation des "Aktionärs" sei angesprungen und lege am Freitag kräftig zu. Sollte der Elektronikhändler weiterhin gute Fortschritte bei der Restrukturierung machen, habe die Aktie Luft bis 9 Euro. Der Stopp sollte bei 4,10 Euro gesetzt werden. Die CECONOMY-Aktie sei für mutige Anleger geeignet, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:5,396 EUR +14,66% (07.02.2020, 09:49)