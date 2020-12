Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

5,36 EUR +3,28% (16.12.2020, 12:34)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de (16.12.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) von 4,10 Euro auf 5,50 Euro.Die endgültigen Zahlen für das Q4 2019/20 (30.09.) hätten beim Umsatz den vorläufigen Zahlen entsprochen, während das bereinigte EBIT (ohne Beteiligungsergebnis) etwas besser als vorläufig gemeldet ausgefallen sei. Das Nettoergebnis sei schwächer als von Lusebrink erwartet ausgefallen. Überlagert worden sei das Zahlenwerk durch die Einigung mit Convergenta, dem Minderheitsgesellschafter der MediaMarktSaturn-Holding, über eine "Bereinigung" der Eigentümerstruktur. Demnach übernehme CECONOMY den 21,62-Anteil von Convergenta an MediaMarktSaturn. Im Gegenzug erhalte Convergenta eine finanzielle Kompensation von in Summe rund 815 Mio. Euro (CECONOMY-Stammaktien, Wandelanleihe wandelbar in CECEONOMY-Stammaktien, Barmittel). Nach dem Abschluss der Transaktion würde Convergenta rund 25,9% der CECONOMY-Stammaktien halten.Lusebrink werte die Einigung als strategischen Meilenstein. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (u.a.: bereinigtes EBIT (ohne Beteiligungsergebnis): 320 bis 370 (Vj.: 236) Mio. Euro) falle seines Erachtens solide aus. Der Analyst erhöhe seine Prognosen für 2020/21 (u.a. EPS: 0,44 (alt: 0,34) Euro) und prognostiziere für 2021/22 erstmals ein EPS von 0,57 Euro.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die CECONOMY-Stammaktie. (Analyse vom 16.12.2020)Börsenplätze CECONOMY-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:5,38 EUR +4,98% (16.12.2020, 12:22)