Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (14.10.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).CECONOMY erwarte laut einer Mitteilung (12.10.) auf Basis vorläufiger Zahlen für das vierte Quartal (Q4) 2019/20 (30.09.), dass beim bereinigten Konzern-EBIT (ohne Fnac Darty) sowohl die Unternehmens-Guidance für das Geschäftsjahr 2019/20 (165 bis 185 Mio. Euro; bisherige Analysten-Prognose: 178 Mio. Euro) als auch der vom Unternehmen ermittelte Marktkonsens (176 Mio. Euro) deutlich übertroffen würden. Ursächlich dafür sei nach Unternehmensangaben eine besser als erwartete Umsatzentwicklung in Q4, insbesondere aufgrund einer starken Kundennachfrage sowie einer positiven Entwicklung der Online-Aktivitäten. Weitere Details habe CECONOMY nicht genannt.Die besser als erwartete Umsatzentwicklung im Schlussquartal könnte auf ein verändertes Konsumverhalten (Umschichtung von Ausgaben für Reise und Freizeit hin zu Home Entertainment und Haushaltsausstattung) flankiert durch die Mehrwertsteuersenkung zurückzuführen sein. Der Analyst hebe seine EPS-Prognosen für die Geschäftsjahre 2019/20 (-0,48 (alt: -0,54) Euro) und 2020/21 (0,42 (alt: 0,35) Euro) an. Den Fortschritten bei den Kosteneinsparungen und dem Ausbau des Online-Geschäfts stünden (noch) strategische Defizite (u.a. Umbau der Märkte; Anpassung des Filialportfolios) gegenüber.Bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die CECONOMY-Stammaktie weiterhin "halten", so Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 3,80 auf 4,60 Euro angehoben. (Analyse vom 14.10.2020)Börsenplätze CECONOMY-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:4,146 EUR -2,22% (14.10.2020, 09:55)