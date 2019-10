Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,591 EUR -5,92% (18.10.2019, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,55 EUR -6,70% (18.10.2019, 10:45)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. (18.10.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).CECONOMY habe gestern im Anschluss an die außerordentliche Aufsichtsratssitzung nach Erachten des Analysten wie erwartet mitgeteilt, dass sich das Unternehmen mit sofortiger Wirkung von CEO Jörn Werner trennen werde und begründe dies mit unterschiedlichen Auffassungen über die Unternehmensführung. Die Trennung von Werner nach einer Amtszeit von nur rund sieben Monaten sei zwar grundsätzlich negativ zu werten. Zu einer längeren Phase der Unsicherheit über die strategische Ausrichtung des Unternehmens dürfte dies nach Meinung des Analysten aber nicht führen, da CECONOMY für einen Zeitraum von einem Jahr das Aufsichtsratsmitglied Düttmann zum neuen CEO bestellt habe.Des Weiteren werde ein Transformation Committee, bestehend aus dem Vorstand von CECONOMY und der Geschäftsführung von MediaSaturn, eingeführt, dass die planmäßige Umsetzung des Strategieprozesses gewährleisten solle. Die Details des geplanten Restrukturierungsprogramms sollten nach Unternehmensangaben wie geplant rund um den Jahreswechsel vorgelegt werden, was nach Ansicht des Analysten die Befürchtungen der Marktteilnehmer zerstreuen dürfte, es könnte hier durch den CEO-Wechsel zu nennenswerten Verzögerungen kommen. Zudem habe CECONOMY den Ausblick für 2018/19 (30.09.) bestätigt, was nach Erachten des Analysten als positiv anzusehen sei.Unter Berücksichtigung der Faktoren (solide Entwicklung des Segments DACH; zu erwartende Profitabilitätsfortschritte; Abbau von Doppelstrukturen bei CECONOMY und MediaMarktSaturn; Überprüfung von operativen Einheiten (z.B. Einstellung des Streaming-Dienstes Juke); schwieriges Wettbewerbsumfeld in Polen) ermittelt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 5,40 (alt: 5,60) Euro und bestätigt sein "halten"-Rating für die CECONOMY-Stammaktie. (Analyse vom 18.10.2019)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: