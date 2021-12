"Der Aktionär" sieht noch immer die Chance, dass "Cyberpunk 2077" mithilfe von Next-Gen-Versionen und DLCs zu einem langfristigen Erfolg wird. Noch heißt es jedoch abwarten - Watchlist, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 17.12.2021)



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2020 2,14 Mrd. PLN (Polnischer Zloty) mit einem Gewinn von 1,15 Mrd. PLN. (17.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Nach der desaströsen Veröffentlichung von "Cyberpunk 2077" sei CD PROJEKT von einigen US-Aktionären verklagt worden. Diese Rechtsstreitigkeiten seien nun beigelegt worden - an den schwachen Verkaufszahlen des Videospiels ändere sich dadurch jedoch nichts.Eine grottige Performance, viele Fehler und massive Probleme auf älteren Konsolen hätten CD PROJEKT nach der Veröffentlichung von "Cyberpunk 2077" auch rechtlichen Ärger eingebrockt. Mehrere Sammelklagen seien eingereicht worden, in denen der polnische Entwickler von seinen Aktionären beschuldigt werde, vor Release über den technischen Zustand des Spiels getäuscht zu haben.Die 13 vorliegenden Sammelklagen seien bereits im Mai zu einer Klage zusammengefasst worden und nun hätten sich die Parteien vor einem US-Gericht auf einen Vergleich geeinigt. CD PROJEKT müsse nur 1,85 Millionen Dollar Zahlen und komme damit auf den ersten Blick relativ günstig weg. Zum Vergleich: Seit dem Cyberpunk-Debakel habe die Aktie von CD PROJEKT rund 60 Prozent und der Spieleentwickler damit mehrere Milliarden Dollar an Börsenwert verloren.Zudem habe sich, wie Bloomberg berichtet habe, das Spiel mit schätzungsweiße nur 17,3 Millionen Exemplaren deutlich schlechter verkauft als ursprünglich von Analysten erwartet. Die Experten hätten im Jahr nach der Veröffentlichung mit 30 Millionen verkauften Exemplaren gerechnet.Die Aktie von CD PROJEKT arbeite weiterhin an einer Bodenbildung und das Management versuche seinen Fehler wieder auszubügeln.