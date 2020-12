WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol Deutschland CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (16.12.2020/ac/a/a)



Die Kritik an dem Spiel "Cyberpunk 2077" nehme zu. Vor allem in seiner Konsolenversion sei es ein hochgradig verbugtes Spiel. Technische Fehler wie Spielabstürze, verschwindende Gegenstände oder unspielbare Missionen würden ein flüssiges Spielen unmöglich machen. Die Aktie des polnischen Entwicklerstudios sei nach der Veröffentlichung eingebrochen. CD PROJEKT habe sich nun öffentlich entschuldigt, Gelderstattung für betroffene Kunden zugesichert und Nachbesserungen versprochen. CD PROJEKT bleibe aber dennoch mit "Cyberpunk 2077" eine spannende Story, die auf die Watchlist gehöre, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.12.2020)