CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2020 2,14 Mrd. PLN (Polnischer Zloty) mit einem Gewinn von 1,15 Mrd. PLN. (29.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Nach dem Release-Debakel von "Cyberpunk 2077" sei ein Jahr vergangen und die Aktie des polnischen Spieleentwicklers CD PROJEKT habe rund 60 Prozent eingebüßt. Doch die Stimmung werde langsam besser.Viele PC-Spieler hätten den aktuellen Herbst-Sale auf Steam zum Anlass genommen und beim um 50 Prozent reduzierten "Cyberpunk 2077" zugegriffen. Das Besondere sei dabei nicht nur die große Zahl der Käufer, sondern auch, dass sie voll des Lobes für das Rollenspiel seien.Zum ersten Mal seit der Veröffentlichung Anfang Dezember 2020 seien die kürzlich abgegebenen Rezensionen auf "sehr positiv" umgesprungen. Über 15.000 sehr positive Wertungen seien in den vergangenen Tagen für "Cyberpunk 2077" abgegeben worden und das Spiel tauche knapp ein Jahr nach dem Release wieder auf der Steam-Top-Seller-Liste auf.Gleichzeitig habe Kiciński Preis gegeben, dass man sich künftig auf die beiden großen Franchises Cyberpunk und Witcher konzentrieren werde. "Beide haben ein enormes Potenzial, weshalb eines unserer strategischen Ziele darin besteht, parallel an AAA-Projekten innerhalb der Franchises zu arbeiten, was voraussichtlich schon im nächsten Jahr geschehen werde", so der Präsident von CD PROJEKT.Die bessere Stimmung der Gamer schlage sich jedoch nur bedingt auf den Aktienkurs von CD PROJEKT nieder. Kurzfristig sei es knapp sechs Prozent nach oben gegangen, zum Handelsschluss habe das Papier sogar leicht im Minus notiert. Der Seitwärtstrend dauere damit an.