Die mittlerweile günstige Aktie des Spieleentwicklers CD PROJEKT bleibt daher nur auf der Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

38,90 EUR -3,83% (30.11.2021, 15:07)



ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2020 2,14 Mrd. PLN (Polnischer Zloty) mit einem Gewinn von 1,15 Mrd. PLN. (30.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Am Montag nach Börsenschluss habe CD PROJEKT seine Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und damit die Erwartungen nicht erfüllen können. Zwar stimme die Umsatzentwicklung positiv - doch die Gewinne seien im Vergleich zum Vorjahresquartal massiv zusammengeschrumpft. Wieder mal im Fokus: "Cyberpunk 2077".CD PROJEKT habe den Umsatz im dritten Quartal um 40 Prozent auf 144 Millionen Polnische Zloty gesteigert (umgerechnet 30,9 Millionen Euro). Der Gewinn sei dagegen um 36 Prozent auf 16,3 Millionen Zloty gesunken (umgerechnet 3,5 Millionen Euro). Damit sei der Spieleentwickler hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Während sich der Grund für die gute Umsatzentwicklung noch immer auf das vor knapp einem Jahr erschienene "Cyberpunk 2077" zurückführen lasse, sei das Spiel aber auch für die deutlich geschrumpften Gewinne verantwortlich. Denn noch immer würden die Entwickler an Updates und einer Next-Gen-Version für das in einem desaströsen Zustand veröffentlichten "Cyberpunk 2077" arbeiten.Doch schon im laufenden vierten Quartal könnten Anleger mit besseren Ergebnissen unter dem Strich rechnen. Zwar sei seitens des Managements keine Prognose abgegeben worden, aktuell zähle "Cyberpunk 2077" jedoch zu den meistverkauften PC-Spielen auf Steam. Trotz des aktuellen Rabatts von 50 Prozent dürfte dies ordentlich Geld in die Kassen von CD Projekt spülen."Der Aktionär" sehe noch immer die Chance, dass "Cyberpunk 2077" mithilfe von Next-Gen-Versionen und DLCs zu einem langfristigen Erfolg werde. An der Börse sorge die aktuelle Gewinnentwicklung trotz guter Verkaufsdaten aber vorerst für negative Stimmung und die Aktie von CD PROJEKT verliere am Dienstag rund vier Prozent.Kein Wunder, denn im Jahr nach der Veröffentlichung von "The Witcher 3: Wild Hunt" habe CD PROJEKT einen Gewinn von über 250 Millionen Zloty erwirtschaftet. Im Jahr nach dem "Cyberpunk 2077"-Release kratze man dagegen nicht einmal annähernd an den 200 Millionen.