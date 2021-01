ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol Deutschland CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (28.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe derzeit viel Spaß auf Twitter, Hot-Stocks wie GameStop zu erwähnen. Jetzt habe er erneut zugeschlagen. Er habe zum neuen Blockbuster-Spiel von CD PROJEKT getwittert, dass Cyberpunk eine "unglaubliche" Ästhetik aufweise.Elon Musk sei großer Gaming-Fan, wolle auch Tesla-Fahrern in den Autos Spiele ermöglichen und habe in der Vergangenheit geäußert, es sei möglich, dass man sich alle längst in einem großen Spiel befände, ohne es zu bemerken.Seine Aussagen seien Balsam auf die Seele des CD PROJEKT-Managements, welches das Spiel Ende 2020 verfrüht veröffentlicht und einen großen Shitstorm geerntet habe. Doch im Januar 2021 dann der Hinweis, dass man an Korrekturen und Updates arbeite und "Cyberpunk 2077 gemeinsam mit Sony so schnell wie möglich wieder in den PlayStation Store" bringen wolle. Und weiter: "Wir konzentrieren uns darauf, die Fehler und Abstürze zu beheben, die Spieler auf allen Plattformen erleben. Ihr könnt mit regelmäßigen - kleineren bis großen - Patches rechnen. ( ) In den folgenden Wochen wird ein größeres, umfassenderes Update folgen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:74,50 EUR +7,10% (28.01.2021, 17:10)