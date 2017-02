Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Es freut mich, dass der Vorstoß unseres Innenministers in wachsenden Teilen der SPD Unterstützung findet, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Harbarth, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Wer jedoch glaubt, illegale Migration mit legaler Migration bekämpfen zu können, ist auf dem Holzweg. ‎Die Wünsche, die sich weltweit auf unser Land richten, werden immer um ein Vielfaches größer sein als unsere Möglichkeiten.Was wir deshalb ganz gewiss nicht brauchen, sind neue Zuwanderungsmöglichkeiten. Deutschland verfügt bereits heute über sehr liberale Zuwanderungsregeln, die jeder benötigten Fachkraft den Zugang ermöglichen. Der Vorschlag der SPD würde deshalb insbesondere zu einem Mehr an unqualifizierter Zuwanderung führen. Das ist mit der Union nicht zu machen. (06.02.2017/ac/a/m)