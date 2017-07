Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Zum Vorstoß von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, Rettungsgassen-Blockierer strenger zu bestrafen, können Sie den verkehrspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange, wie folgt zitieren:



"Der Vorstoß von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ist zu begrüßen. Rettungsgassen können im Notfall lebensentscheidend sein. Leider erlebt man auf Autobahnen immer wieder, dass Autofahrer nicht ausreichend Platz machen oder sich gar an Rettungsfahrzeuge dranhängen, um schneller voranzukommen. Dieses Verhalten ist nicht nur empörend, sondern gefährdet auch Menschenleben. Schließlich kommt es in solchen Fällen für die Rettungsfahrzeuge oft auf jede Minute an. Härtere Strafen könnten hier eine abschreckende Signalwirkung haben. Jeder sollte daran denken, dass auch er einmal betroffen sein könnte." (04.07.2017/ac/a/m)





