Berlin (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Dienstag wurden sechs mutmaßliche Mitglieder des IS in verschiedenen Bundesländern festgenommen, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Bundesinnenminister Thomas de Maizière schätzt die Anschlagsgefahr in Deutschland weiterhin als hoch ein. In diesem Zusammenhang können Sie den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Harbarth wie folgt zitieren:



"Die Festnahme von sechs mutmaßlichen Mitgliedern des Islamischen Staates wirft noch einmal ein helles Schlaglicht auf eine der ganz zentralen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht: Auch in unserem Land ist die Gefahr terroristischer Anschläge hoch. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die militärischen Erfolge gegen den Islamischen Staat zumindest kurzfristig die Gefahr terroristischer Anschläge nicht verringern. Ganz im Gegenteil wird deutlich, dass in dem Maße, in dem die Terrororganisation in Syrien an Terrain verliert, sie in Europa versucht, durch spektakuläre Anschläge ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Auf diese Bedrohung muss jede neue Bundesregierung eine Antwort geben: durch deutlich mehr Polizei in Bund und Ländern, eine bessere Ausstattung und auch durch noch bessere Sicherheitsgesetze." (22.11.2017/ac/a/m)





