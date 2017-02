Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Zu Berichten, nach den denen der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den Pariser Klimavertrag als "Flickwerk" bezeichnet und die Einführung eines CO2-Mindestpreises verlangt, erläutert der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Georg Nüßlein:



Die Vorschläge mögen für wissenschaftliche Abhandlungen taugen - aber nicht für die Realität. Jeder weiß, welcher Kraftakt schon für das Zustandekommen des Pariser Klimavertrags erforderlich war. Wer diesen Meilenstein im globalen Klimaschutz als Flickwerk abtut, leistet der Sache einen Bärendienst - gerade in Zeiten, in denen dieser weltweite Prozess von manchem internationalen Akteur offen infrage gestellt wird. Ich halte Kohlenstoffmindestpreise aber auch aus ökonomischen Gründen für abwegig: Das ist ein lupenreiner staatlicher Eingriff in den marktwirtschaftlich angelegten Emissionshandel. Ein nationales oder regionales Vorpreschen führt zwangsläufig zu Wettbewerbsnachteilen für unsere Unternehmen, die sich auf globalen Märkten behaupten müssen. Mit uns ist das nicht zu machen. (06.02.2017/ac/a/m)







