Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:



Zum heutigen Rücktritt des Vorsitzenden des Vorstands der Deutschen Bahn AG Rüdiger Grube können Sie den verkehrspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ulrich Lange wie folgt zitieren:



"Ich bin sehr überrascht und nehme die Entscheidung zur Kenntnis. Jetzt gilt es, besonnen einen geeigneten Nachfolger zu finden. An Personalspekulationen werde ich mich nicht beteiligen. Es ist aber klar: Die Bahn steht vor großen Aufgaben, die jetzt dringend angegangen werden müssen. Wir haben das Fundament der Schiene in dieser Legislaturperiode massiv gestärkt und ausgebaut! Meine Erwartungen an den Vorstand der Bahn sind daher eindeutig: Anbindung der Räume mit Fernverkehr, moderne Züge mit WLAN, deutliche Verbesserungen bei der Pünktlichkeit - kurzum, die Bahn muss noch deutlich attraktiver werden!" (Pressemitteilung vom 30.01.2017) (31.01.2017/ac/a/m)







