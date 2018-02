Berlin (www.aktiencheck.de) - Jürgen Hardt, der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hat den Beschluss des UN-Sicherheitsrats über einen Waffenstillstand in Syrien kommentiert:



"Es ist gut, dass Russland seinen Widerstand aufgegeben hat und nun im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution für einen Waffenstillstand in Syrien verabschiedet werden konnte. Doch jetzt müssen die Waffen tatsächlich schweigen. Wir erwarten von Russland, dass es Druck auf den syrischen Diktator Assad ausübt, die Kämpfe gegen die Menschen in Ost-Ghuta zu beenden und humanitäre Hilfe zuzulassen. Die Vereinten Nationen stehen mit Hilfskonvois bereit. Auch für die syrische Opposition gegen Assad gilt, dass das Leid der Menschen nur beendet werden kann, wenn die Waffen schweigen. Ein stabiler Waffenstillstand wäre zudem der erste Schritt für den Wiedereinstieg in Verhandlungen über die Zukunft Syriens." (Pressemitteilung vom 25.02.2018) (26.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.