Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch, 22. November 2017, beschlossen, dass der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung zum 1. Januar 2018 von 18,7 auf 18,6 Prozent sinkt, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt der stellvertretende arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Stracke:



"Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung soll zum Jahreswechsel von derzeit 18,7 Prozent auf 18,6 Prozent sinken. Das ist der hervorragenden Verfassung der deutschen Wirtschaft und der außerordentlich guten Lage am Arbeitsmarkt geschuldet. Wir als Union wollen in die Rentenformel nicht zum Nachteil der Beitragszahler eingreifen. Wir stehen zu dieser Absenkung und wollen die Bürgerinnen und Bürger damit entlasten. Den Beitragssatz wollen wir in den nächsten Jahren stabil halten." (22.11.2017/ac/a/m)





